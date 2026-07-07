Депутаты Госдумы получат премии досрочно – перед выборами

Депутаты Госдумы получат ежегодные премии досрочно – в начале сентября, перед выборами нового созыва, об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания 7 июля, передают "Ведомости".

Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября, таким образом премия придется как раз на разгар избирательной кампании. Также Володин сообщил, что поощрить уходящих депутатов премиями стало возможно благодаря экономии в бюджете парламента в размере 2 млрд руб. За счет чего сэкономили такую огромную сумму не сообщается – как и размер премий.

Разные эксперты и политологи считают, что от текущего состава Госдумы на осенних выборах может обновиться от трети до половины.