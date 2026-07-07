Трамвайный парк Екатеринбурга ждет масштабное обновление

До конца текущего года Екатеринбург получит значительную партию современного общественного транспорта - 50 новых трехсекционных трамваев. Контракт на поставку выиграла компания "Узкотовский завод", которая осуществит поставку по особой приземливой схеме, рассказал на "Иннопроме" глава города Алексей Орлов.

"Необходимость обновления трамвайного парка назрела давно: из более чем 400 действующих вагонов средний возраст техники превышал 40 лет. На данный момент город уже получил 18 новых трамваев, и предстоящая поставка станет важным шагом в модернизации городской транспортной системы", - сказал мэр.

Новые трехсекционные вагоны кардинально изменят облик городского транспорта и значительно повысят комфорт пассажиров. Современные трамваи не только улучшат качество перевозок, но и станут важным элементом формирования устойчивой транспортной системы Екатеринбурга. Это позволит городу обеспечить жителям безопасный и комфортный способ передвижения по городу на современном уровне.

Сообщалось, что Свердловская область стала первопроходцем в России, запустив первую межмуниципальную трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой - за время работы маршрута его пассажиропоток достиг отметки в 7,5 млн человек, что подтверждает высокую востребованность нового вида транспорта.