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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Удобство трамвайного маршрута Екатеринбург - Верхняя Пышма уже оценили 7,5 млн пассажиров

Свердловская область стала пионером в России, запустив первую межмуниципальную трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. По словам главы уральской столицы Алексея Орлова, за время работы маршрута его пассажиропоток достиг впечатляющей отметки в 7,5 млн человек, что подтверждает высокую востребованность нового вида транспорта.

"Трамвайный парк линии укомплектован новейшими низкопольными вагонами отечественного производства. Каждый трамвай оснащен системой климат-контроля, информационными табло и удобными площадками для всех категорий пассажиров, включая маломобильные группы населения", - отметил мэр.

По мнению Орлова, регулярное сообщение между городами с интервалом около 30 минут стало настоящим прорывом в организации межгородского транспорта. Более 95% пассажиров отмечают высокую надежность и пунктуальность трамвайного сообщения, что делает его оптимальным вариантом для ежедневных поездок на работу.

Сообщалось, что на форуме "Иннопром" глава города Алексей Орлов представил магистральный проект "Инфраструктура для жизни", предусматривающий внедрение современной безбарьерной среды, автоматизированных систем и предиктивного сервиса.

Теги: транспорт, маршрут, Пышма


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