ВТБ предоставит 2,2 млрд рублей на развитие Курганского мясокомбината "Стандарт"

ВТБ предоставит Курганскому мясокомбинату "Стандарт", входящему в "Уральскую Агропромышленную группу", 2,2 млрд рублей на финансирование текущей деятельности и реализацию инвестиционных проектов. Соответствующее соглашение в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2026 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир и генеральный директор "Уральской Агропромышленной Группы" Андрей Петров.

"Пищевая промышленность позволяет обеспечивать стабильный спрос на инвестиции в производство и переработку. Такие предприятия создают рабочие места и формируют устойчивые производственные цепочки. Сегодня мы уже предоставили ряду предприятий, находящихся под управлением "Уральской Агропромышленной группы", порядка 1,5 млрд. руб., в том числе по льготной программе Минсельхоза России, и готовы оказывать дополнительную финансовую поддержку для реализации проектов, инвестиционных планов и масштабирования производства", — отметил Алексей Кушнир.



"Для нас важно иметь финансового партнера, который понимает специфику отрасли и готов поддерживать развитие бизнеса в долгосрочной перспективе. Сотрудничество с ВТБ позволит обеспечить реализацию наших планов по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и укреплению позиций на российском рынке," — заявил Андрей Петров.



Курганский мясокомбинат "Стандарт" был основан в 1907 году, с 2003 входит в состав "Уральской Агропромышленной Группы". Сегодня КМК "Стандарт" – одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России, которое входит в топ-3 российских производителей по объемам продаж мясной и мясорастительной консервации. Ежегодно предприятие выпускает более 70 млн. банок. В ассортименте КМК "Стандарт" – более 450 наименований продукции.