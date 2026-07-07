07 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге представили масштабный план транспортной реформы

Развитие системы общественного транспорта в Екатеринбурге перешло на качественно новый этап, ориентированный на создание комфортной среды для жителей и гостей города. В рамках международного форума "Иннопром" глава города Алексей Орлов подчеркнул, что ключевой и нужный результат городского общественного транспорта - это повышение качества жизни.

Мэр рассказал про магистральный проект "Инфраструктура для жизни", который включает в себя внедрение современной безбарьерной среды, автоматики и предиктивного сервиса. Власти города делают ставку на электрический транспорт, считая его наиболее эффективным инструментом формирования устойчивой системы.

"Особое внимание в ходе реформы уделяется кадровому вопросу и обновлению парка. За последние годы городу удалось остановить отток специалистов благодаря переходу на систему брутто-контрактов и существенному повышению заработной платы. Техническое обновление также идет опережающими темпами", - заявил Орлов.

По его словам, удалось практически на сто процентов обновить парк троллейбусов, при этом все новые машины приобретены с увеличенным автономным ходом, что исключило необходимость строительства дорогостоящей контактной сети в новых микрорайонах. Следующим шагом станет масштабная замена трамваев, для чего уже заключен крупный контракт на поставку пятидесяти трехсекционных вагонов до конца текущего года.

Ранее Администрация Екатеринбурга заключила стратегическое соглашение с компанией "ТМХ Городской транспорт" о развитии городского рельсового транспорта. Документ подписали глава уральской столицы Алексей Орлов и генеральный директор компании Дарья Марку. Партнерство направлено на модернизацию транспортной системы мегаполиса с учетом растущих потребностей жителей и долгосрочных планов развития города.

Теги: реформа, транспорт, план


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