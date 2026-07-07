"Россети" заключили ряд соглашений в рамках XVI международной выставки "Иннопром"

Делегация Группы "Россети" участвует в XVI международной выставке "Иннопром", ключевом промышленном, торговом и экспортном форуме в России, который проходит в Екатеринбурге. На площадке "Иннопром" встретились гости из 50 стран, на пленарном заседании выступил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Россети" принимают участие в мероприятиях деловой программы. Она строится по 15 трекам, в том числе связанным с развитием энергетических технологий. На полях форума дочерняя компания "Россети Урал" подписала соглашения, направленные на развитие энергетической, световой и цифровой инфраструктуры регионов присутствия, а также на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для электросетевого комплекса.

Глава уральского подразделения "Россетей" Дмитрий Воденников заключил на форуме ряд соглашений.

В частности, "Россети Урал" и правительство Свердловской области договорились о создании благоприятных условий для бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Соглашение включает оптимизацию процедур технологического присоединения объектов капитального строительства к электросетям - сокращение сроков и стоимости, упрощение оформления разрешительной документации, а также оказание консультационной и экспертной поддержки инвесторам и девелоперам. Инвестиционная программа "Россети Урал" будет синхронизироваться с потребностями растущей экономики региона, что позволит своевременно обеспечивать электроэнергией новые производства, жилые кварталы и социально значимые объекты.

Второе соглашение, которое также подписали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников касается развития центров обработки данных (ЦОД) в регионе. Компания окажет областному правительству экспертную поддержку при разработке, проектировании, строительстве и эксплуатации ЦОД с использованием энергоэффективных технологий, а также по расширению сети базовых станций сотовой связи.

Ионин, говоря об этом проекте, обозначил задачу для региона "стать ЦОДом для ЦОДов", когда возможности московской агломерации будут исчерпаны.

Еще одно соглашение электросетевая компания заключила с "Ростелекомом": подписи на документе поставили Дмитрий Воденников и директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрий Лукошков. Компании договорились сотрудничать при создании концепции единой цветосветовой среды, внедрении энергосберегающих технологий, развитии архитектурно-художественного освещения, высокотехнологичной цифровой инфраструктуры и центров обработки данных в городах Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Современная световая инфраструктура напрямую влияет на повышение комфорта и безопасности городской среды, а также формирует эстетичный архитектурно-художественный облик муниципальных образований. Современные энергосберегающие технологии освещения позволят администрациям населенных пунктов сэкономить при содержании сетей наружного освещения. Компании намерены повысить уровень автоматизации процессов уличного освещения для их более надежной и эффективной эксплуатации. Также сотрудничество в области предоставления комплексных решений для центров обработки данных будет способствовать повышению цифрового суверенитета макрорегиона и страны.

В прошлом году на "Иннопроме" компании уже подписали соглашение о сотрудничестве, ключевым направлением которого стала совместная разработка и внедрение отечественных мобильных решений и сервисов для электросетевой отрасли.

Четвертое соглашение, подписанное на "Иннопроме", касается подготовки кадров. "Россети Урал" и Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) договорились о сотрудничестве с целью подготовки квалифицированных кадров для электросетевого комплекса.

В рамках договоренностей, завизированных на "Иннопроме" Дмитрием Воденниковым и исполняющим обязанности ректора УрГУПС Олегом Балагиным, студенты УрГУПС будут проходить практику в структурных подразделениях "Россети Урал", участвовать в работе студенческих строительных отрядов на энергообъектах компании. Будет проведена актуализация образовательных программ высшего образования с учетом потребностей электросетевой компании. Кроме того, стороны намерены проводить совместные научно-исследовательские работы, олимпиады, конференции и конкурсы по электросетевой тематике.

Соглашение стало продолжением договоренностей, достигнутых ранее в ходе рабочей встречи руководства компании и вуза. Тогда стороны обсудили текущее взаимодействие и наметили перспективные направления партнерства, включая использование высокотехнологичной базы Учебного центра "Россети Урал" для практико-ориентированной подготовки студентов, организацию бюджетных мест для электроэнергетики, а также вопросы подготовки кадров в Нижнем Тагиле, Златоусте и в Пермском крае, где осуществляют свою деятельность филиалы учебного заведения.