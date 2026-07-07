В Ленинградской области хотят смягчить ограничения на продажу топлива

В Ленинградской области могут разрешить заправку бензина в канистры. С такой просьбой к владельцам АЗС обратился экономический блок регионального правительства от имени губернатора Александра Дрозденко, пишет "МК".

Отмечается, что для этого необходимо соблюсти требования по ГОСТу — канистра должна быть металлическая и объемом не более 10 литров.

В Ленобласти, как и в ряде других регионов, введены временные ограничения на продажу топлива в тару на АЗС для борьбы с ажиотажем и спекуляциями.

Ранее сообщалось, что глава фракции КПРФ в Борисоглебской городской думе Александр Сухинин подал в суд к "дочке" "Роснефти" за отказ продать ему на АЗС 20 литров бензина в канистру. Депутат хочет взыскать с компании моральный вред.