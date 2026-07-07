Жителя Каменска-Уральского отправили в СИЗО за нападение с перцовкой и ножом на мать с ребенком

Красногорский районный суд Каменска-Уральского отправил местного жителя Владимира Селенских в СИЗО по обвинению в нападении на женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 4 июля текущего года. По версии следствия, Селенских, будучи пьяным, гулял у фонтана "Слоненок", когда увидел женщину с малолетним ребенком. До этого - в апреле он освободился из исправительного учреждения. Подойдя к женщине, Селенских пытался с ней познакомиться, но неоднократно получал отказ. Тогда, как считает следствие, он распылил в лицо незнакомке перцовый баллончик, достал нож и нанес ей удар в область живота, после чего скрылся с места преступления, выбросив нож в одном из дворов и избавившись от окровавленной одежды.

Потерпевшей была оказана медицинская помощь, а Селенских был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

В ходе заседания обвиняемый признался в содеянном. По решению суда, он пробудет под стражей по 4 сентября 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.