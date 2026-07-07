07 Июля 2026
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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Делегация депутатов ЗСК оценила модернизацию учреждений социальной сферы Павловского района

Руководитель Кубанского парламента Юрий Бурлачко и депутаты ЗСК посетили ключевые объекты социальной сферы Павловского района. Делегация ознакомилась с работой спортивного комплекса с плавательным бассейном «Аквасфера», открытого в 2024 году, общая  площадь которого более 3,2 тыс. кв. м. Бассейн на 6 дорожек оснащен всем необходимым для организации учебно-тренировочного процесса по водным видам спорта и проведению уроков физической культуры. Пропускная способность спортивного комплекса – 82 человека в смену. 

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Далее депутаты осмотрели старейшее учреждение дополнительного образования Павловского района –  детскую школу искусств имени Е.Х. Гаген. За последние 4 года благодаря участию в программе «Развитие культуры» в здании был выполнен капитальный ремонт кровли, фасада и входной группы, а также заменены оконные блоки и приобретено новое оборудование для занятий. А в прошлом году при поддержке депутатов ЗСК Антона Толстопятова и Александра Маковеева в школе искусств был обновлен малый зал – отремонтирован потолок, заменены кресла, установлена сплит-система. Сейчас в здании продолжается ремонт внутреннего дворика, а также одного из крупнейших зрительных залов района.

Побывали парламентарии и в новой детской поликлинике. Трехэтажное здание, оснащенное современным оборудованием, было введено в эксплуатацию в начале текущего года. В церемонии открытия поликлиники в режиме видеоконференцсвязи принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Объект здравоохранения обслуживает более 10 тыс. детей, проживающих в 29 населенных пунктах Павловского района.

В ходе общения с руководством поликлиники председатель ЗСК отметил, что несомненным преимуществом данного медучреждения является четко выстроенная логистика, избавившая родителей и маленьких пациентов от ожидания в очередях к врачам разного профиля.

В завершение поездки депутаты оценили благоустройство центральной аллеи станицы Павловской, которая в 2025 году была обновлена по инициативе активистов территориального общественного самоуправления. В рамках реализации госпрограммы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» была проведена реконструкция фонтана, а также установлены лавочки и система видеонаблюдения.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

 «Общественные пространства, школы, спортивные объекты и больницы – это обязательные элементы жизни современного человека. В контексте развития сельских территорий они играют особую роль, являются витриной муниципальных образований, оценивая которые, люди судят и обо всем районе в целом. Видно, что в Павловском районе в данном направлении ведется системная работа.

 На заседании круглого стола в ЗСК мы еще раз предметно обсудим основные направления, на которые руководству муниципалитета необходимо обратить пристальное внимание. Сегодняшняя поездка показала, что местные власти способны видеть проблемы и решать их», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Теги: зск, юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, социальная сфера


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