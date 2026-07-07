На «Иннопром-2026» Челябинская область намерена подписать более 40 деловых соглашений

Губернатор Алексей Текслер во главе делегации Челябинской области начал работу на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026 с осмотра экспозиции региона, которая в этом году была самой масштабной. На площади 440 кв. м свою продукцию презентуют 22 предприятия и Ассоциация приборостроительных компаний. В фокусе внимания – беспилотные технологии, робототехника и экологические проекты. Представленные южно-уральскими производителями продукты и технологии демонстрируют активное использование искусственного интеллекта.

Затем в ходе посещения «Иннопром-2026» премьер-министром России Алексей Текслер представил Михаилу Мишустину передовые разработки южноуральских промышленников в рамках обхода экспозиции региона. В нем также приняли участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Особое внимание уделили экспозиции «Завода Роботов», где представлены промышленные роботы и образовательная модель для школ, обновленные шестиосевые манипуляторы и новинка — быстрый и точный дельта-робот для перемещения легких грузов, который выполняет до 200 операций в минуту. В ходе осмотра стенда Алексей Текслер также презентовал премьер-министру разработку компании «Рэди Робот» — роботизированную систему упаковки. Делегация также осмотрела бульдозер завода «ДСТ-Урал» с автономным управлением, предназначенный для работы в самых сложных и опасных условиях.

В ходе первого дня работы выставки состоялась главная стратегическая сессия ИННОПРОМ-2026 «Индустрия 360: производство без границ». С приветственным словом к участникам Международной промышленной выставки обратился Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Одним из значимых факторов дальнейшего роста становится промышленная трансформация. Основным драйвером её выступают, конечно же, прорывные цифровые технологии и решения. Они размывают привычные границы между отраслями, способствуют появлению единых сквозных бизнес-процессов, которые управляют всеми этапами вывода товаров на рынок – от проектирования до реализации уже конечных изделий. И здесь важно действовать на опережение. Больше усилий уделять построению гибких производственных линий – с внедрением автоматизированных систем, применением преимуществ искусственного интеллекта», – отметил премьер-министр.

Отдельно Михаил Мишустин подчеркнул важность создания инфраструктуры для развития роботизации и внедрения современных инженерных решений в промышленности.





Участвовавший в стратегической сессии губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области выстроена комплексная система поддержки промышленности, в том числе в сфере роботизации, автоматизации производств и подготовки кадров. Эти направления соответствуют тем стратегическим задачам, которые сегодня ставятся на федеральном уровне.

«В рамках обхода стенда Челябинской области Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин вместе с председателями правительств других стран ознакомился с нашими ключевыми разработками, прежде всего в сфере робототехники. Мы также представили беспилотную технику: беспилотные бульдозер ДСТ-Урал и грузовик АМТ. Эти новинки вызвали живой интерес у представителей Правительства и участников обхода. Челябинской области действительно есть что показать: мы неслучайно называем себя столицей промышленных роботов страны — сегодня около 80% этого рынка составляют роботы, произведенные в нашем регионе», — уточнил Алексей Текслер.

Как раз прежде всего разработки робототехники представил губернатор Челябинской области полпреду Президента РФ в УрФО Артему Жоге в ходе ознакомления с экспозицией региона. Алексей Текслер презентовал всю линейку решений, выпускаемых в Челябинской области: роботов второго поколения грузоподъемностью 120 и 160 кг, модели меньшей грузоподъемности, образовательных роботов, дельта-робота для выполнения различных производственных операций и робота-упаковщика. Еще один акцент был сделан на беспилотной технике. Губернатор рассказал полпреду о беспилотном бульдозере завода «ДСТ-Урал» и беспилотном грузовике компании АМТ. Внимание полпреда также привлекла коммерческая новинка — автомобиль аварийной службы контактной сети на шасси «Урал 80» (4×4) и производства автомобильного завода «Урал».

В целом, программа работы делегации Челябинской области на площадке выставки Иннопром-2026 по традиции насыщенная – проведение деловых встреч, переговоров, подписание соглашений и много другое.

«ИННОПРОМ — это витрина самых современных технологических решений, которые разрабатываются в нашем регионе, и одновременно важная площадка для заключения новых соглашений о сотрудничестве с инвесторами, которые выбирают Челябинскую область для реализации своих проектов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Одним из первых было подписано соглашение о расширении промышленной инфраструктуры технопарка на базе НПО «Электромашина» (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех). Под документом, согласно которому объем инвестиций составит 442 млн рублей с созданием не менее 110 новых рабочих мест, подписи поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО «Промышленный технопарк ЗЭМ» Роман Кудин.

Планируется возведение 5 производственных корпусов, бизнес-инкубатора и конгрессно-выставочного зала общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, что позволит разместить не менее 12 новых резидентов.

«За три года с момента аккредитации технопарка его резидентами стали шесть компаний, которые эффективно работают в таких сферах, как радиоэлектронная промышленность и приборостроение, электротехническая промышленность, машиностроение, насосное оборудование, металлообработка, производство деталей токосъема. В связи с высокой востребованностью нашей площадки мы разработали проект по строительству пяти универсальных цехов и соответствующей инфраструктуры. Планируется создать современные производственные объекты, приспособленные под установку технологического оборудования различных направлений, с кран-балками и местами для складирования продукции», – отметил генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев.

Еще одно соглашение подписал Алексей Текслер и сооснователь ООО «Робо» Алексей Камынин. Документ предполагает взаимодействие в реализации проекта по локализации производства сервисных роботов на территории региона. Речь идет о создании на Южном Урале российского центра разработки, сборки, испытаний, сервисного сопровождения и поэтапной локализации роботизированных комплексов автономной уборки ROBO. Общий объем инвестиций составляет 120 млн рублей, срок реализации проекта – до 2031 года.

«С учетом прогноза роста в этой сфере важно, чтобы лидирующие решения создавались и собирались в России. А локализация производства сервисных роботов в Челябинской области закрепит за регионом статус центра робототехнических компетенций», – подчеркнул Алексей Камынин.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и компанией «Рэди Робот» – резидентом «Сколково» и IT-Park74 – направленное на развитие промышленности и промышленной роботизации на Южном Урале. Документ подписали губернатор Алексей Текслер и генеральный директор «Рэди Робот» Денис Потепалин.

Челябинский разработчик и интегратор автоматизированных систем намерен запустить завод по производству роботизированной линии упаковки. Срок реализации проекта – 2027-2030 годы.

«Соглашение определяет совместные шаги по развитию промышленной роботизации в регионе. Со своей стороны, мы намерены запустить производство роботизированных линий упаковки на территории ОЭЗ «Южноуральская». Общий объем финансирования проекта до 2029 года составит 150 млн рублей. Его реализация позволит создать 29 новых высокопроизводительных рабочих мест и обеспечит локализацию производства на уровне 70%», – пояснил Денис Потепалин.

Создание в Челябинской области предприятия по производству IoT-модулей стало предметом соглашения, подписанного Алексеем Текслером и директором по развитию ООО «Инсмартавтоматика» Алексеем Усковым.

IoT-модули позволяют быстро и экономически эффективно интегрировать в сеть Интернет различные устройства: от датчиков, приборов учета и контроллеров до медицинского оборудования, спортивных гаджетов и элементов промышленной автоматизации. Инвестпроект будет реализован на базе Центра коллективного пользования (ЦКП) inSmart в Челябинске. Он предполагает перенос части технологического процесса производства микроэлектронных компонентов из зарубежных стран в РФ. Общий объем инвестиций проекта оценивается в 150 млн рублей и предусматривает создание 40 высокотехнологичных рабочих мест.

«До недавнего времени отечественные производители систем на базе IoT-технологий были вынуждены закупать зарубежную элементную базу для своих решений, что накладывало свои ограничения. Отечественные IoT-модули – это ключевой этап в импортозамещении высоких технологий. Открытие нашего производства поможет предприятиям всей страны», – отметил Алексей Усков.

Также в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера на международной промышленной выставке состоялось подписание соглашений о сотрудничестве министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области с министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, с министерством промышленности и торговли Омской области.

«Соглашение, которое мы сегодня подписали с коллегами из Башкортостана, – это продолжение нашей большой совместной работы по итогам визита в Республику делегации Челябинской области во главе с губернатором. С ответным визитом к нам уже приезжали представители ГК «Башнефть», посетившие ряд южноуральских предприятий. Омская область для нас также крайне интересна с точки зрения развития кооперации между нашими производственниками. У таких крупных промышленных регионов, как Челябинская и Омская области и Республика Башкортостан, огромный потенциал сотрудничества. Будем развивать перспективные направления, прежде всего это роботизация и внедрение новых технологий», – пояснил министр промышленности Челябинской области Михаил Кнауб.

Еще одно соглашение в присутствии губернатор Южного Урала и Президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина о сотрудничестве между Челябинским региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Челябинским отделением Союза машиностроителей России подписали исполнительный директор ЧРОР «СПП» Александр Гончаров и председатель Челябинского отделения «СоюзМаш России», генеральный директор Автозавода «УРАЛ» Павел Яковлев.

«Главная цель подписанного соглашения – это формирование благоприятного климата для успешного развития предприятий нашего региона, роста их конкурентоспособности и увеличения локализации отечественной промышленности. Совместная деятельность двух сильных объединений позволит укрепить технологический суверенитет страны», – подчеркнул Павел Яковлев.

В межрегиональном сотрудничестве Южнй Урал также заключил несколько соглашений.

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком между правительством Челябинской области и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Денис Паслер подписали план мероприятий на 2026-2028 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами в экономической, культурной, социальной и других сферах.

«Челябинская и Свердловская области – мощные промышленные регионы с большим потенциалом. План мероприятий на 2026-2028 годы фиксирует наши договоренности и задает ритм совместной работы. Мы делаем ставку на промышленную кооперацию, обмен технологиями и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Это вклад в устойчивое развитие Урала и всей страны», – отметил Алексей Текслер.

Сразу несколько соглашений были подписаны министерствами правительства Челябинской области на площадке выставки.

Так, Минцифры Челябинской области, ГК Softline и ЮУрГУ подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее создание в регионе центра компетенций по роботизации.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов пояснил: «Это соглашение – часть системной стратегии развития Челябинской области как технологически зрелого региона: государство формулирует задачи цифровой трансформации, бизнес предоставляет инструменты и экспертизу, а университет становится центром подготовки специалистов. Эта синергия дает Южному Уралу серьезное конкурентное преимущество: мы ускоряем внедрение роботизации в госуправлении, одновременно формируя рынок квалифицированных кадров, востребованных и в органах власти, и в ИТ-компаниях, и на промышленных предприятиях. В перспективе такой подход укрепит позиции региона как одного из ведущих центров цифровой трансформации и технологической независимости в стране».

Подписанное соглашение о сотрудничестве между министерством образования и науки Челябинской области и ФГБУ «Дирекция научно-технических программ» закрепляет намерения сторон по информационной и экспертно-аналитической поддержке научно-технологического развития региона. Документ в присутствии главы региона Алексея Текслера подписали министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке и генеральный директор ФГБУ «Дирекция НТП» Александр Двойников.

Еще одно соглашение о сотрудничестве в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписал ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев с тремя ведущими предприятиями региона. Документы о партнерстве подписаны с генеральным директором АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Вячеславом Попковым, учредителем ООО ТД «Вторцветмет» Павлом Федоровым, генеральным директором ООО «Нефть-Сервис» Михаилом Камышевым.Соглашения закрепляют партнерские отношения, направленные на развитие наукоемких технологий, экологическую модернизацию и подготовку кадров для промышленности. Все три соглашения интегрированы в проект межуниверситетского кампуса мирового уровня, создаваемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ряд соглашений, подписанных в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, направлен на цифровизацию промышленности, развитие робототехники, внедрение отечественных ИТ-решений и современных сервисов в туристической инфраструктуре региона.

Значительный акцент делегация Челябинской области сделала на подписании соглашений, касающихся работы с молодежью и подготовки кадров.

Так, в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерство молодежи Челябинской области подписало сразу несколько соглашений о сотрудничестве с ведущими промышленными предприятиями региона. Со стороны минмолодежи подпись под документами поставил министр Юрий Болдырев, от предприятий – генеральный директор АО «Автомобильный завод «УРАЛ» Павел Яковлев, первый заместитель генерального директора ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Иван Емельянов, генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко и директор по развитию ООО «ФОРЭНЕРГО» Элла Ирмухаметова. Документы предусматривают долгосрочное сотрудничество в сфере молодежной политики, профориентации, подготовки кадров и сопровождения молодых специалистов на этапе профессионального становления.

В присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антона Ковалева состоялось подписание двух соглашений. Министерство молодежи Челябинской области и региональное отделение Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» в Челябинской области подписали соглашение, направленное на системное взаимодействие в сфере реализации государственной молодежной политики, профессиональной ориентации молодежи и укрепления кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Второе соглашение подписано между региональным отделением Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» в Челябинской области и АНО «Центр промышленной роботизации». Оно предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие внедрению передовых технологий промышленной роботизации и автоматизации производства.

А губернатор Челябинской области Алексей Текслер на полях «Иннопром-2026» встретился с участниками Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников». Главными темами обсуждения стали развитие производственного малого и среднего бизнеса и перспективы деятельности регионального отделения Клуба на Южном Урале.

«Мы видим активную работу Челябинского регионального отделения, ваше участие в мероприятиях министерства промышленности региона, в развитии кооперации, в том числе по итогам наших визитов в Башкортостан и Казахстан. Прошу и дальше активно взаимодействовать с министерством промышленности области, участвовать в наших проектах, использовать все возможности кооперационных связей и мер поддержки. Мы готовы поддерживать ваши инициативы в решении общих задач», - подчеркнул Алексей Текслер.

Председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев представил результаты деятельности Клуба за 2025 год и рассказал о планах на 2026 год.

В рамках встречи Алексей Текслер наградил руководство и представителей Клуба Почетной грамотой, Благодарностями и Благодарственными письмами губернатора Челябинской области за вклад в развитие промышленности региона.

Работа Челябинской делегации на «Иннопром-2026» продолжается, всего планируется заключить более 40 соглашений.