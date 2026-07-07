Суд взыскал с жителя Перми почти 3,2 миллиона рублей за хищение электроэнергии

Суд взыскал с жителя Перми почти 3,2 млн руб. за хищение электроэнергии в качестве неосновательного обогащения, а также обязал его возместить судебные расходы, сообщает "РБК Пермь".

Факт воровства электричества в микрорайоне Язовая Мотовилихинского района Перми уличили энергетики. Мужчина самовольно подключился к сетям и незаконно пользовался электричеством. Объем неучтенного потребления составил более 395 тыс. кВт·ч.

Нарушитель не стал добровольно погашать образовавшуюся задолженность. Дело ушло в суд.

Неучтенное потребление электроэнергии влечет административную ответственность по ст. 7.19 КоАП (штраф для граждан — 10–15 тыс. руб., для юрлиц — 100–200 тыс. руб.), а при крупном ущербе — уголовную ответственность по ст. 165 УК РФ (лишение свободы до двух лет).