Лавров: О статусе Константиновки говорит предложение Украине забрать тела военных

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о статусе Константиновки, заявил, что лучшим ответом является приглашение Минобороны РФ к Украине приехать и забрать тела погибших военнослужащих.

"Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, как уже многие оценили это действие, что ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны", - сказал Лавров на пресс-конференции.

По словам министра, Киев, скорее всего, спишет погибших в Константиновке на пропавших без вести.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

5 июля Минобороны России заявило, что Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки. Как отметили в ведомстве, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы их тела были достойно захоронены родственниками, продемонстрировав свое отношение к погибшим как к расходному материалу.