Уральцев предупреждают о сильных дождях, граде и ветре 8 июля

Жителей Свердловской области 8 июля ожидают сильные дожди, грозы, град и ветер до 18 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону.

Спасатели просят уральцев соблюдать меры безопасности: находясь на улице, избегать открытых пространств, не пытаться спрятаться под деревьями или у металлических конструкций, а владельцев частных домов просят заранее убрать вещи, которые может унести ветер.

При необходимости следует обращаться за помощью по номеру 112.

Ранее спасатели также предупреждали о непогоде 7 июля. Помимо ливня и грозы ожидаются порывы ветра до 25 м/с.