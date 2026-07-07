В Забайкалье мужчина переоделся полицейским, чтобы заправиться вне очереди

В Забайкалье местный житель переоделся в полицейского, чтобы без очереди заправить автомобиль. Теперь ему вменяют незаконное ношение формы и ведомственных знаков отличия органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские обнаружили нарушение во время рейда по заправкам. "В ходе просмотра записей с камер наблюдения было обнаружено видео, на котором мужчина в форменном обмундировании требовал от кассира АЗС обслужить его вне очереди. Полицейские оперативно установили личность нарушителя и задержали его. Местный житель в возрасте 21 года пояснил, что форму приобрел через интернет", - сообщила Волк.

Молодой человек представился на заправке участковым и заправил личный автомобиль без очереди. Теперь ему грозит штраф с конфискацией формы.