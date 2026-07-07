Казахстанскому президенту Токаеву "обнулили" президентские сроки

Вступившая в силу новая Конституция Республики Казахстан "обнулила" президентские сроки действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева, он сможет баллотироваться еще на семь лет, к такому выводу пришел Конституционный суд страны.

"Лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года", - говорится в решении суда.

Касым-Жомарт Токаев находится на посту президента Казахстана с 20 марта 2019 года. За это время он был избран на два срока: сначала на внеочередных выборах в 2019 году, а затем переизбран в 2022 году.

Долгое время президент Токаев заявлял, что не будет переизбираться, объясняя это действующей Конституцией, которая допускает только один семилетний срок полномочий. В интервью в июне 2026 года он подчеркнул, что это правило "больше никогда не изменится" и он не намерен его пересматривать.