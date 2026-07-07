На экс-главу Нацбанка Украины заведено уголовное дело

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева (2014-2018) проходит по делу о госизмене, ее подозревают в сотрудничестве с Россией, пишут украинские СМИ. Дело было открыто в сентябре 2025 года.

По делу также проходят бизнес-партнеры Гонтаревой по инвестиционной компании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк, последнего СМИ называли личным финансистом экс-президента Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Суть подозрений - "устойчивые финансовые связи" ICU с российскими структурами. Будто бы Гонтарева с партнерами умышленно действовала в ущерб Украине. Также она злоупотребляла властью: возглавляя Нацбанк, она формально переписала владение ICU и банком "Авангард" на партнеров, но фактически продолжала управлять активами.

СМИ давно обвиняли Гонтареву и топ-менеджеров ICU в разных махинациях и связях с Россией, но пока что никто из них подозреваемым не стал и не попал под санкции.

В 2021 году СНБО Украины сообщал, что Гонтарева упоминается в деле о "госизмене" Виктора Медведчука. До последнего времени она проживала в Лондоне.