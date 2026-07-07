Индекс Мосбиржи опустился до минимума с декабря 2022 года

Индекс Московской биржи 7 июля продолжил падение и обновил минимум с декабря 2022 года – один из основных отечественных фондовых индикаторов опустился ниже 2130 пунктов. Также в минусе индекс РТС (теряет 3%).

Аналитики называют две основные причины резкого падения показателей: это рост геополитической напряженности из-за российско-украинского конфликта и сигналы из Центрального банка, намекающие на возможное ужесточение денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции (решение по ключевой ставке СД ЦБ примет 24 июля).

Падают в цене и акции российских компаний: VK, АФК "Система", X5, "Русал", "Алроса", "НОВАТЭК", ММК и др.