МИД РФ: Прибалтика открыто готовится к массовой депортации русскоязычных

Прибалтийские республики готовятся к массовой депортации русскоязычного населения, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

По его словам, государства делают это совершенно открыто, не скрывая своих намерений. Таким образом они, вероятно, рассчитывают окончательно решить "русский вопрос", отметил дипломат. Заявление Лукьянцев сделал на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах, пишет РИА Новости.

В марте в МИД России заявили, что подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. В общих чертах предмет претензий России ко всем прибалтийским республикам схожа – системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма.