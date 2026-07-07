07 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Тюменец оштрафован за нападение на полицейского

В Тюмени суд вынес приговор 38-летнему Алексею Ехилюнову, признанному виновным в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 24 апреля 2026 года в купе пассажирского поезда "Москва — Абакан". Ехилюнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок — нецензурно бранился, игнорировал замечания и мешал пассажирам и поездной бригаде, за что был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. На станции Тюмень начальник поезда передал нарушителя сотрудникам полиции.

При задержании мужчина нанес полицейскому удар кулаком в область левого уха, причинив физическую боль и телесные повреждения.

В суде подсудимый полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшему. С учетом этих обстоятельств суд назначил Ехилюнову наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства.

Теги: поезд, тюменец, нападение на полицейского


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