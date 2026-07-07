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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Дворец пионеров", откуда "выселяют детей", сменил свой официальный адрес

МАНОУ "Городской дворец творчества", известный также как Дворец пионеров, сменил свой официальный адрес. Согласно данным с сайта ЕГРЮЛ, теперь он находится не в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых на улице Карла Либкнехта, 44, а в бывшем здании администрации Октябрьского района на Луначарского, 217.

Детские секции и кружки еще не переехали на новое место.

Еще в феврале депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев написал в своих соцсетях, что усадьба Харитоновых-Расторгуевых, куда почти 90 лет десятки тысяч детей ходили в кружки, секции и на занятия по дополнительному образованию, разрушается. Якобы проверка прокуратуры выявила, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), в чьем владении находится здание, никак им не занималось, из-за чего оно стало небезопасным.

Педагоги, воспитанники Дворца и их родители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и властям региона с просьбой оставить секции и кружки во Дворце пионеров и не разделять коллективы. Основной проблемой выступающие против переселения назвали неудобное расположение образовательных учреждений и школ, куда часть детей просто не сможет добираться из-за отсутствия транспорта.

Позже канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, опубликовал фотографии усадьбы Харитоновых-Расторгуевых, на которых видно, что зданию действительно нужен ремонт.

Теги: Екатеринбург, Дворец пионеров, Городской дворец творчества, секции, дети, адрес


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