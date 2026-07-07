Одна из крупнейших сетей АЗС в Омске прекратила отпуск топлива физлицам

Одна из крупнейших сетей АЗС в Омске – компания "Топлайн" – приостановила отпуск топлива физическим лицам, бензин и дизель наливают только по корпоративным топливным картам, сообщают местные СМИ.

"Продажи топлива физическим лицам были временно приостановлены в связи со сбоем на нефтебазе, который повлиял на оперативную отгрузку и логистику топлива. На данный момент специалисты занимаются устранением неполадки. После стабилизации работы нефтебазы реализация топлива для физических лиц будет возобновлена в полном объеме", - цитирует издание "СуперОмск" представителя "Топлайн".

"Топлайн" – одна из крупнейших сетей АЗС в Омске (более 50 станцией), также заправки компании есть и в других регионах, например, в Новосибирской области. Основным поставщиком топлива для "Топлайна" является Омский НПЗ.

Накануне власти Омской области отменили запрет на заправку в канистры. Также 6 июля город был атакован беспилотниками, губернатор подтвердил, что несколько БПЛА достигли северного промышленного узла города, где располагается Омский НПЗ – один из крупнейших в России. Вечером 6 июля и утром 7-го на многих городских заправках наблюдались очереди.