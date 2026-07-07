Власти Челябинской области призвали не мешать большим компаниям использовать ИИ

В Екатеринбурге на сессии "Иннопрома" "Искусственный интеллект в промышленности: вызовы и перспективы" призвали не мешать флагманским компаниям внедрять в свою работу искусственный интеллект (ИИ).

"Есть флагманы – ММК, автозавод "Урал". Они сами всё знают, на мировых стандартах работают. Понятно, что на ММК 90 проектов внедрено, по-моему, миллиардами рублей, которые они заработали, измеряют эффект от ИИ. Чего им помогать? Им не мешать надо", – сказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Помощь в этом случае нужна предприятиям среднего уровня.