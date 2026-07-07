Прокуратура начала проверку после поездки подростков в грузовом поезде в Каменске-Уральском

В Свердловской области прокуратура проверяет информацию о проезде подростков в вагонах грузового поезда в Каменске-Уральском.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной проверки стали фотоматериалы, предоставленные очевидцами и размещенные в СМИ. На кадрах запечатлены несовершеннолетние, передвигавшиеся в вагоне грузового состава вблизи железнодорожного переезда "Новый Завод" в Каменске-Уральском.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте, а также эффективности проводимых режимно-охранных мероприятий по недопущению несанкционированного доступа посторонних лиц к подвижному составу и предупреждению правонарушений несовершеннолетних", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве пообещали, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.