Инженерному образованию в России был нанесен ущерб - ректор МГТУ им. Баумана

Массовый поток абитуриентов на экономические и юридические специальности в течение многих лет нанес ущерб развитию инженерной школы в России. Об этом заявил на выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.

Читайте также: Главы Екатеринбурга и УрФУ подписали соглашение о развитии инженерного образования

О нездоровом перекосе в вузах в сторону экономистов и юристов давно говорят на самом верху. Гордин же считает, что это очевидно, но полного разрушения инженерной школы удалось избежать, а сегодня ситуация даже выправилась: увеличился приток абитуриентов на инженерные специальности. Правда, вопрос уровня подготовки абитуриентов он обошел стороной.

"Сейчас главное не мешать развитию инженерной школы. Да, факт, что она пострадала из-за дисбаланса по направлению подготовки в инженерных вузах. В некоторых вузах, например авиаинженерных, возникли специальности юристов и экономистов", - рассказал ректор МГТУ.

Недавно Гордин сказал, что государство теперь делает упор на среднее профессиональное образование в погоне за рабочими. Но колледжи готовят техников, а вузы должны готовить инженеров.

В свежем рейтинге RAEX МГТУ им. Баумана занял второе место сред всех вузов России после МГУ.

