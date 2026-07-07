На "Иннопроме" сообщили, какая отрасль Среднего Урала - лидер по внедрению ИИ

В Екатеринбурге на сессии "Иннопрома" "Искусственный интеллект в промышленности: вызовы и перспективы" прозвучало заявление о том, какая отрасль будет лидером по внедрению искусственного интеллекта.

"Чемпионами у нас будут металлурги. Мы их 15 лет технологически перевооружали. Они работают по технологиям на мировом уровне. Они готовы вкладываться. Первые серьёзные примеры – двойники по плавкам металла. И вообще, у нас – металлургический край", - сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Вторыми по этому показателю будут "оборонщики", сказал Зеленкин. Такая позиция обоснована тем, что "у них – регуляторика".