В Югре пожарные спасли краснокнижного лебедя из грязевой ловушки

В Советском районе Югры пожарные спасли краснокнижного лебедя, который застрял в грязевой ловушке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КУ "Центроспас-Югория".

Необычный вызов поступил в пожарную часть поселка Агириш. Сотрудники железнодорожной станции заметили обессиленную птицу, которая лежала в луже грязи и не могла самостоятельно выбраться.

Спасатели прибыли на место через пять минут. Они осторожно вытащили лебедя из грязевой ловушки и доставили в пожарную часть. Приглашенный ветеринар осмотрел птицу и подтвердил, что серьёзных травм и переломов у неё нет.

"Птицу отмыли, напоили, дали возможность отдохнуть. Убедившись, что всё в порядке, лебедя доставили в лесной массив и выпустили вблизи водоёма. У краснокнижной птицы появился шанс на новую жизнь", — говорится в сообщении.