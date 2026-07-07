07 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

"Продолжу обличать украинских нацистов". Глава канцелярии президента Польши объявлен врагом Украины

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесен на скандальный украинский сайт "Миротворец" как враг Украины. Его персональные данные опубликованы на сайте на днях. Он обвиняется в покушении на суверенитет и "территориальную целостность" Украины, в "разжигании ненависти поляков к украинцам".
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Это произошло после высказывания Богуцкого, где он назвал западные области нынешней Украины Восточной Малопольшей, где зверствовали бандеровцы и поляки об этом не забудут. В ответ Богуцкий заявил, что не изменит своей позиции, которую разделяют большинство поляков.

"Я и дальше буду называть украинских шовинистов из УПА* и ОУН* преступниками, которые совершили зверское преступление геноцида против мирного населения - детей, женщин и пожилых людей - на Волыни и в Восточной Малопольше. Я никогда не приму культ этих преступников и того, что их называют "героями", - подчеркнул Богуцкий.

Он сказал, что не враг Украины, но "враг бандеровщины, исторической лжи и попыток предать забвению жертв украинского шовинизма".

Президент Польши Кароль Навроцкий говорит, что теперь настало время рассмотреть его законопроект о запрете пропаганды бандеровщины, который он анонсировал еще в прошлом году. По его словам, некоторые тогда были против, но события только подтвердили его правоту и актуальность этой инициативы.

* запрещенные в России террористические организации украинских нацистов

Теги: польша, украина


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