"Уральские авиалинии" и "Кольцово" договорились о строительстве нового ангара для российских самолетов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" и международный аэропорт "Кольцово" подписали меморандум о строительстве нового ангара для российских самолетов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На подписании документа во время международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге присутствовали губернатор Свердловской области Денис Паслер, гендиректор УК "Аэропорты регионов" (управляет аэропортом Кольцово) Евгений Чудновский и гендиректор авиакомпании Кирилл Скуратов.

"Международный аэропорт "Кольцово" развивается как один из крупнейших в стране региональных авиационных хабов. Сегодня это и ведущий центр технических компетенций в области авиации. Уверен, что развитие сотрудничества в этом направлении между аэропортом и его базовым авиаперевозчиком позволит укрепить позиции обоих предприятий. Реализация проекта станет значимым шагом в расширении нашего партнерства и будет способствовать развитию гражданской авиации как в Свердловской области, так и в масштабах всей страны", – отметил Евгений Чудновский.

Согласно меморандуму, специализированный ангарный комплекс по обслуживанию отечественных воздушных судов построят на территории "Кольцово". Из 15 тыс. кв.м, 8 тыс. кв.м займет основной ангар, а 6 тыс. – складские помещения для хранения запчастей и оборудования.

"На базе уже существующего авиационно-технического центра в Екатеринбурге реализован полный цикл обслуживания и ремонта авиационной техники. Используя передовые технологии и опираясь на профессионализм и компетентность инженерного состава, мы освоили сложнейшие виды техобслуживания воздушных судов. Сегодня, в ожидании начала эксплуатации новейших российских самолетов, мы начинаем строительство второго ангарного комплекса в рамках единой производственной площадки. Новый объект будет полностью оснащён необходимой инфраструктурой для обслуживания отечественной техники, включая оборудование для ремонта шасси и авионики. Наша задача – встретить новую российскую технику в полной готовности", – добавил Кирилл Скуратов.

Как рассказал в своих социальных сетях губернатор, строительство ангара является подготовкой к началу эксплуатации российского пассажирского самолета МС‑21. Реализация проекта позволит поддерживать летную годность флота и гарантировать безопасность полетов, что является важнейшим приоритетом для всей отрасли. Стоимость проекта оценивается в порядка 4 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию планируется в 2032-2033 гг.