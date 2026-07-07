Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области

Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен на территории Херсонской области. Указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, такая мера позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, сократив лишние процедуры.

Минувшей ночью Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Над регионом были уничтожены 52 БПЛА. Днем 7 июля губернатор заявил, что без электроэнергии полностью или частично остаются 207 населенных пунктов, энергетики продолжают восстановительные работы.