NYT: ВСУ изменили тактику использования систем ПВО Patriot, но это не помогает

ВСУ изменили подход к использованию систем ПВО Patriot, но это все равно не помогает сбивать российские ракеты, пишет The New York Times.

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Прошедшие обучение в США и Германии украинские боевики в условиях недостатка ракет к системам Patriot теперь вынуждены запускать по одной ракете-перехватчику вместо двух и перевели Patriot в ручной режим, чтобы не тратить дорогие ракеты на дешевые дроны. Для борьбы с БПЛА используются пулеметы и дроны-перехватчики, а батареи Patriot берегут для скоростных баллистических ракет.

Этот подход, известный и ранее, но считавшийся крайней мерой, становится моделью для других стран, так как мировые запасы ракет-перехватчиков истощаются. ВСУ используют тактику "выстрелил и уехал", чтобы не дать себя обнаружить и беречь комплексы. Для этого используются также муляжи батарей стоимостью всего 30 тысяч долларов, в то время как полностью заряженная система Patriot стоит около миллиарда долларов.

Командир подразделения Patriot ВСУ Вячеслав Агеев говорит, что условия вынуждают отходить от инструкции и беречь ракеты. Но, несмотря на все новшества, этого недостаточно для защиты от российских ударов.

По данным издания, в 2026 году ВС РФ запустили более чем в двое больше ракет, чем за аналогичный период прошлого года. Даже по данным Киева ВСУ сбили из них только 30%.

Зеленский постоянно просит США и другие страны Запада передать им еще ракеты для ЗРК Patriot.