Микромобильность как вектор развития: Екатеринбург и "Яндекс" выстраивают новую транспортную модель

Администрация Екатеринбурга и ООО "ММ‑Тех" ("Яндекс") заключили соглашение о сотрудничестве в социальной и транспортной сферах. Главная цель партнерства - развить микромобильные перемещения и современную велоинфраструктуру, чтобы снизить нагрузку на дороги, повысить удобство для горожан и сделать транспорт экологичнее.

Документ на полях выставки "Иннопром" подписали глава города Алексей Орлов и гендиректор "ММ-Тех" Леонид Ясиновский.

Стороны планируют создать единую схему велодорожек и парковок, в первую очередь вблизи транспортных узлов, жилых районов и общественных пространств. Особое внимание уделят безопасности: маршруты по возможности изолируют от автотрафика, оснастят освещением, разметкой и указателями.

В основе решений - цифровые инструменты: компания предоставит данные о транспортных потоках и востребованности маршрутов, чтобы город мог грамотно планировать развитие инфраструктуры. Также прорабатывается интеграция сервисов микромобильности в единую городскую платформу для удобного планирования поездок.

Дополнительно будут организовываться просветительские мероприятия и пилотные проекты "зеленых" маршрутов с навигацией и зонами отдыха, а для отдельных категорий горожан могут появиться специальные программы доступа к сервисам.