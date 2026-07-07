ВТБ и «БАУИНВЕСТГРУПП» договорились о развитии сотрудничества в сфере промышленной и логистической инфраструктуры

Соответствующее соглашение в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2026 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир и генеральный директор ООО «БАУИНВЕСТГРУПП» Андрей Сбоев.

Соглашение позволит проработать механизм финансирования новых инвестиционных проектов в Пермском крае и Кировской области: строительства в Перми логистического комплекса площадью 65 тыс. кв. м с объемом инвестиций 4,5 млрд рублей, логистического комплекса в Кирове площадью более 33 тыс. кв. м. Также будет построен технопарк «Дружба» при участии Правительства Пермского края, которое субсидирует часть затрат на создание производственного здания формата «Лайт индастриал». Объект будет использоваться для сдачи в аренду помещений по льготным ставкам будущим резидентам. Его стоимость составит 900 млн рублей.

«Спрос на качественные складские и производственные площади продолжает расти, это способствует запуску новых инвестиционных проектов. Для нас важно поддерживать компании, которые создают такие объекты и формируют инфраструктурный каркас для дальнейшего развития бизнеса. Мы уже финансируем проекты группы в Пермском крае и готовы рассматривать участие в реализации новых инициатив», — отметил Алексей Кушнир.

ООО «БАУИНВЕСТГРУПП» является управляющей компанией Индустриального парка «Култаево», расположенного вблизи Перми и международного аэропорта Большое Савино.