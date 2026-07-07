Жителя Екатеринбурга арестовали за двойное убийство в 90-х

Жителя Екатеринбурга обвинили в двух убийствах, совершенных более 30 лет назад. Подробности Накануне.RU рассказали в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

По данным СК, в феврале 1993 года уралец из личной неприязни совершил убийство мужчины, с которым у него возник конфликт. Тело было обнаружено у теплотрассы недалеко от одного из домов по улице Дагестанской в Екатеринбурге.

Кроме этого, в августе 1993 года свердловчанин убил женщину, тело которой было обнаружено у одного из домов по улице Владивостокской. Задержать убийцу удалось лишь спустя годы. В наши дни его арестовали по решению суда.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперативное сопровождение по данному уголовному делу ведут сыщики управления уголовного розыска областного полицейского Главка.

"Задержание фигуранта было проведено оперативниками в поселке одного из соседних регионов УрФО. После этого задержанный был доставлен в Екатеринбург и передан нашим коллегам из СКР для проведения с ним необходимых следственных действий", - отметил полковник Горелых.

Расследование убийств из 90-х продолжается.