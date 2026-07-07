07 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

В рамках подписанного на Иннопром-2026 соглашения ВТБ поддержит инвестпроекты ГК «Сима Ленд»

ВТБ и ГК «Сима Ленд» договорились о развитии сотрудничества в сфере финансирования инвестиционных проектов и поддержки операционной деятельности группы. Соответствующее соглашение в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2026 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир и генеральный директор ООО ТД «Сима Ленд» Константин Обоскалов.

Соглашение предусматривает проработку новых проектов по созданию производств инновационной продукции из полимерных и других современных материалов, а также расширение действующего сотрудничества в области кредитования. В третьем квартале 2026 года ГК «Сима Ленд» планирует привлечь 3 млрд рублей для новых инвестиционных проектов в дополнение к предоставленным ранее 2 млрд рублей.

«Для ВТБ финансирование инвестиционных проектов — это вклад в развитие российской экономики и создание новых точек роста. Особенно важно поддерживать компании, которые занимают лидирующие позиции на рынке и направляют ресурсы на расширение производства, внедрение новых технологий и выпуск собственной продукции. Такие проекты создают долгосрочный эффект для промышленности, логистики, торговли и рынка труда. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с группой и готовы участвовать в реализации ее масштабных инвестиционных планов», — отметил Алексей Кушнир. 
 
ГК «Сима Ленд» является одним из лидеров российского рынка оптовой и розничной торговли с ассортиментом свыше 1 млн наименований товаров, развивая собственные бренды и разрабатывая производство продукции. ВТБ обслуживает 75 компаний холдинга, реализует зарплатный проект и обеспечивают внешнеторговые расчеты группы. 

Теги: втб, сима-ленд, иннопром, инвестиционые проекты


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