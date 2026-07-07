Администрацию Первоуральска обязали построить снегоприемный пункт, чтобы не засорять реку

Суд возложил на администрацию Первоуральска обязанность организовать на территории муниципального образования снегоприемный пункт. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в отношении администрации города и установила, что в Первоуральске систематически нарушаются требования федерального законодательства при организации на его территории места для складирования снега после зимней уборки улиц. Вместо этого, неизвестные лица весь снег с дорог и тротуаров свозили на необорудованную площадку, а именно - на водоохранную зону реки Чусовая, что является нарушением требований природоохранного законодательства.

Природоохранный прокурор направил исковое заявление в Первоуральский городской суд о возложении на администрацию муниципалитета обязанности оборудовать снегоприемный пункт. Суд удовлетворил требования, однако власти города решили оспорить решение. Свердловский областной суд также остался на стороне прокуратуры.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.