"Южуралзолото" переименует новый основной владелец

ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) переименуют новые мажоритарные акционеры – теперь холдинг будет называться "Группа компаний БТС-Золото". Главой ГК стал Олег Ширяев, передает РБК со ссылкой на пресс-службу "БТС-Мост Холдинг" – эта компания на торгах купила 68% акций ЮГК и ассоциированных с ней активов.

Накануне ЮГК, перешедшая под контроль структур бизнесмена Руслана Байсарова, отказалась выплачивать дивиденды за 2025 год – решение одобрили акционеры. ЮГК ни разу не выплачивала дивиденды с момента выхода на биржу в 2023 году. В дивидендной политике компании заявлено направление на выплаты не менее 50% чистой прибыли при условии, что соотношение чистого долга и EBITDA не превышает три раза.

В июне 2026 года Росимущество с четвертой попытки продало 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Долю купило АО "БТС — Мост Холдинг", структура бизнесмена Руслана Байсарова, — за 93,2 млрд руб. Изначально актив был оценен в 162 млрд руб.

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счёт компенсации ущерба, причиненного компанией природе.

Около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом".