Взрывы прогремели в Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон

Несколько взрывов прозвучало в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон.

Как передает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности, сработали взрывные устройства.

Местные издания сообщают, что два взрыва произошли рядом с Министерством туризма Сирии. Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Еще одно СВУ заложили в мусорный бак.

Французский президент находится в Сирии с госвизитом. Mash пишет, что взрывы прозвучали спустя несколько минут после того, как кортеж Макрона выехал в сторону президентского дворца. Предварительно, погибли четверо сотрудников Главного управления общей безопасности Сирии, стоявших в оцеплении.

По информации телеграм-канала, взрывы могли стать ответом на недавние чистки террористов силами США и Сирии. В июне спецслужбы США и Сирии провели совместную спецоперацию с применением беспилотников и ракет, ликвидировав трех высокопоставленных боевиков ИГИЛ*.

*террористическая организация, запрещена в РФ