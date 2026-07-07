ЦБ может повысить ключевую ставку в июле – глава РСПП

Сигналы Центрального банка России свидетельствуют о том, что в июле – на ближайшем заседании совета директоров регулятора – ключевая ставка будет повышена, в лучшем случае – останется на текущем уровне в 14,25%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило", - цитирует "Интерфакс" главу РСПП.

Ранее в ЦБ заявляли, что текущая экономическая ситуация, в том числе проблемы с топливом в регионах, могут ускорить инфляцию, а именно на нее ориентируется регулятор при принятии решений о ставке.