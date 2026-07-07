ТМК обсудила на ИННОПРОМе риски внедрения технологий ИИ

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге Трубная металлургическая компания (ТМК) представила свои взгляды на внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в производственные процессы. Как сообщает пресс-служба компании, в ходе сессии "Доверять нельзя проверить: ставим запятую в безопасности промышленного ИИ" заместитель генерального директора ТМК по информационным технологиям Дмитрий Якоб отметил как преимущества, так и риски, связанные с использованием ИИ в промышленности.

По его словам, ТМК уже приобрела значительные компетенции в области внедрения ИИ в бизнес-процессы. Искусственный интеллект активно используется на различных этапах производственной цепи. Например, машинное обучение и компьютерное зрение помогают в анализе сырья, подборе оптимального состава и режима выплавки стали, а также в контроле качества готовой продукции. Это позволяет компании не только повысить эффективность производственных процессов, но и снизить себестоимость продукции.

Генеративный искусственный интеллект также нашёл своё применение в обеспечивающих и административных процессах, где он помогает обслуживать большое количество пользователей. Основной экономический эффект от внедрения ИИ, как подчеркивает Якоб, достигается именно в производственном сегменте, что делает его особенно важным для компании.

Однако вместе с преимуществами внедрение ИИ приносит и ряд рисков. Одной из ключевых проблем является развитие ИИ-агентов — автономных систем, которые могут выполнять задачи без постоянного контроля со стороны человека. Якоб отметил, что на данный момент не решены основные вопросы интеграции таких виртуальных сотрудников в цифровой ландшафт организаций. Например, остаётся неясным, какую учётную запись следует предоставить агенту и является ли он полноценным пользователем.

Эти вопросы требуют комплексного подхода и формирования устойчивых отраслевых практик, которые помогут минимизировать риски и повысить безопасность.

Дмитрий Якоб также акцентировал внимание на том, что использование ИИ-агентов злоумышленниками создаёт новые вызовы для команд по кибербезопасности. "Счёт идёт на минуты, обновлять программы и настройки нужно мгновенно, реагировать — моментально", — подчеркнул он. Это требует от компаний не только внедрения современных технологий, но и налаживания конструктивного межотраслевого диалога на всех уровнях.