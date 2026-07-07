Югра задает стандарт для беспилотной авиации на федеральном уровне

Югра задает стандарт для беспилотной авиации на федеральном уровне, сообщает "Neft".

Росавиация высоко оценила инфраструктуру беспилотной авиации Югры, признав регион одним из флагманов национального проекта "Беспилотные авиационные системы". На минувшей неделе комиссия ведомства проинспектировала в Ханты-Мансийске базу регионального "Оператора инфраструктуры БАС", где центральным объектом стал программный комплекс мониторинга, принимающий телеметрию и видеосигналы с дронов.

Сегодня беспилотники в округе обслуживают сразу несколько ключевых отраслей: от диагностики ЛЭП, трубопроводов и раннего выявления лесных пожаров до экспресс-доставки медикаментов в труднодоступные поселки и высокоточной геодезической съемки для строительства. Главная задача югорского оператора – безопасная интеграция маршрутов дронов в общее воздушное пространство с полным исключением конфликтов с пилотируемой авиацией.