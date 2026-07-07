Baza: в Екатеринбурге мать сдала педофилу свою 12-летнюю дочь

В Екатеринбурге мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в Сети, но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери.

"Вскоре аккаунту ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. Женщину это не испугало и не насторожило, она включилась в диалог и неделями вела с ним детальную секс-переписку от имени дочери", - пишет канал.

Как рассказала лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко, вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог: на свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что "дядя" поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины стали проходить регулярно: сначала он склонял девочку к интиму, а затем совершил насилие.

"Вырваться и сбежать она смогла лишь к ночи, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. Лишь спустя шесть лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она обратилась за помощью к волонтерам движения. Активисты уже подали заявления в полицию, чтобы на извращенца и его онлайн-помощницу в лице матери завели уголовные дела", - отмечает канал.