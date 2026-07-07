СМИ: Под Киевом найдено тело женщины, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева

Под Киевом обнаружили тело 39-летней Анастасии Березовской – подозреваемой по делу о покушении на миллиардера украинского происхождения Вадима Ермолаева, пишет "Украинская правда" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что тело Березовской, ранее объявленной в розыск Интерполом, было закопано, при осмотре на нем обнаружены огнестрельные ранения.

Также известно, что в связи с обнаружением тела женщины задержаны двое подозреваемых, из которых один – действующий офицер Главного управления разведки, другой — бывший сотрудник правоохранительных органов.

Французские СМИ ранее писали со ссылкой на следствие, что не исключается версия причастности к покушению Службы безопасности Украины.

Ермолаев, владевший на Украине различными бизнесами, в 2019 году вышел из украинского гражданства, в 2023 году украинские власти ввели в отношении него санкции – за регистрацию бизнеса в Крыму в соответствии с российским законодательством, сам Ермолаев отрицал причастность к деятельности крымской компании.

Покушение на Ермолаева произошло в подъезде его дома в Монако. Пострадал он, его гражданская жена (она до сих пор в крайне тяжелом состоянии) и их 13-летний сын.