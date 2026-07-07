07 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Уральская столица делает ставку на рельсовый транспорт: Екатеринбург и ТМХ запускают масштабное партнерство

Администрация Екатеринбурга и ООО "ТМХ Городской транспорт" (входит в "Трансмашхолдинг", Москва)подписали на полях международной промышленной выставки "Иннопром" соглашение о сотрудничестве в сфере развития городского рельсового транспорта. Как передает корреспондент Накануне.RU, партнерство ориентировано на модернизацию транспортной системы мегаполиса и повышение ее эффективности — с учетом растущих потребностей жителей и долгосрочных планов развития города.

Документ подписали глава уральской столицы Алексей Орлов и генеральный директор компании "ТМХ Городской транспорт" Дарья Марку.

В центре внимания — обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры. Стороны намерены совместно проработать варианты поставки современных вагонов для трамвайной сети, а также оценить возможности внедрения решений, повышающих надежность и пропускную способность линий.

Отдельное внимание планируется уделить адаптации техники к климатическим условиям уральского региона. Устойчивость к перепадам температур, снеговой нагрузке и обледенению станет одним из ключевых критериев при выборе технических решений.

Подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и "ТМХ Городской транспорт" на "Иннопроме"(2026)|Фото: Накануне.RU

Подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и "ТМХ Городской транспорт" на "Иннопроме"(2026)|Фото: Накануне.RU

Подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и "ТМХ Городской транспорт" на "Иннопроме"(2026)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, предполагается проработка сценариев интеграции рельсового транспорта с другими видами городской мобильности — в том числе с автобусами, метро и сервисами микромобильности — для создания единой бесшовной транспортной сети.

Важным направлением сотрудничества станет повышение доступности и комфорта для пассажиров. В новых вагонах планируется реализовать эргономичные планировки, низкопольную конструкцию для удобства маломобильных граждан, современные системы климат-контроля и информирования. Также в фокусе — улучшение остановочной инфраструктуры: модернизация платформ, установка навесов, освещения и электронных табло.

Для контроля реализации совместных инициатив стороны договорились создать рабочую группу, которая будет координировать проекты и отслеживать ключевые показатели. Среди них — доля обновленного подвижного состава, уровень технической готовности парка, пассажиропоток на ключевых маршрутах и оценка удовлетворенности горожан качеством перевозок.

Ранее мы сообщали об еще одном подписанном на "Иннопроме" документе: администрация Екатеринбурга и Уральский федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие естественно-научного и инженерного образования в уральской столице.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Ее главная тема — "Индустрия 360: производство без границ", страной-партнером выступает Индонезия.

Теги: ТМХ Городской транспорт, Алексей Орлов, Иннопром


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