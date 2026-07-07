Участник СВО с двумя боевыми наградами добился статуса через суд

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Установлено, что заявитель в 2022 году принимал участие в боевых действиях в составе добровольческого формирования, награжден медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".



Однако у него отсутствовал статус участника СВО, что препятствовало реализации его социальных прав в полном объеме. Прокуратура в судебном порядке установила юридический факт его присутствия в зоне специальной военной операции.



После вмешательства надзорного ведомства права заявителя восстановлены.