Результаты и перспективы развития садоводства на Кубани стали предметом обсуждения на планерке ЗСК

Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, на которой состоялось обсуждение итогов проведенной на Кубани за три последних года работы по развитию садоводства и перспективы на будущее.

Участие в совещании приняли председатель Контрольно-счетной палаты Кубани Сергей Усенко, замглавы краевого Минсельхоза Михаил Тимофеев и гендиректор Союза «Садоводы Кубани» Николай Шербаков.

Председатель ЗСК, открывая обсуждение, напомнил, что отрасль играет одну из ключевых ролей в насыщении российского рынка высококачественной плодово-ягодной продукцией. По мнению спикера, у данного направления агропрома сегодня есть хороший задел для дальнейшего роста и, что немаловажно, - серьезная господдержка.

«В прошлом году в рамках краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства финансирование отрасли составляло порядка 800 млн рублей. В этом году на эти цели предусмотрено уже 1,2 млрд рублей. Запланирована закладка свыше 1,1 тыс. гектаров садов и сбор урожая объемом порядка полумиллиона тонн»​- сказал Юрий Бурлачко.

Михаил Тимофеев в ходе совещания сообщил, что в период с 2016 по 2025 год среднегодовое валовое производство плодово-ягодной продукции во всех формах хозяйствования увеличилось в крае на 90%. Урожайность в сельхозпредприятиях достигла 248 центнеров с гектара, что более чем на 40% выше средней по стране. При этом почти все заложенные плантации - сады интенсивного и суперинтенсивного типа.

Особое внимание в ходе обсуждения уделили вопросу реконструкции и строительству фруктохранилищ, общий объем которых на данный момент составляет 430 тыс. тонн, выращиванию ягод. Отдельный акцент был сделан на развитии питомниководческой базы. За два последних десятилетия количество культивируемых в субъекте плодовых саженцев выросло в 5 раз - с 1, 3 млн до 6,5 млн штук.

Сергей Орленко, возглавляющий аграрный комитет ЗСК, подробно остановился на законодательном обеспечении садоводства. Он сообщил, что на ближайшую сессию будет вынесено контрольное постановление о развитии отрасли. Говоря о стоимости продукции, реализуемой торговыми сетями, депутат акцентировал внимание коллег на большом разрыве между закупочной и отпускной ценой товара. В связи с чем, добавил парламентарий, в феврале нынешнего года комитетом было направлено обращение в Госдуму об изменении порядка установления розничных цен на продовольственные товары, реализуемые организациями торговых сетей.

В процессе обсуждения руководитель Заксобрания поднял вопрос обеспеченности краевого АПК сертифицированными саженцами плодовых культур и качества таковых. Продолжая тему, Юрий Бурлачко попросил замглавы регионального Минсельхоза пояснить, насколько данный посадочный материал конкурентоспособен в сравнении с его импортными аналогами.

Михаил Тимофеев пояснил, что кубанские саженцы ничем не уступают зарубежным образцам. Это подтверждается тем ,что за выращиваемым в крае молодняком плодовых растений покупатели приезжают из других субъектов страны.

Своим видением дальнейшего развития отрасли с парламентариями поделился и приглашенный на планерку Николай Щербаков, назвав основные, на его взгляд, трудности современного садоводства.

Зампред ЗСК Александр Трубилин, в свою очередь, затронул проблему кадрового обеспечения отрасли, уточнив, что сейчас есть определенный алгоритм закрытия ее потребностей специалистами высшего звена либо теми из них, кто имеет среднее профобразование. В то же время вопрос привлечения для нужд садоводства рабочей силы, необходимой для той же уборки урожая, остается пока открытым.

Комментируя связанную с этим ситуацию, зампред ЗСК Владимир Бекетов подчеркнул – для задействования людей в уборочной страде им необходимо предоставить соответствующие условия проживания, что накладывает на владельцев агропредприятий определенные организационные обязательства.

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию. В ней содержатся рекомендации краевому Минсельхозу и органам местного самоуправления по повышению эффективности работы в отрасли садоводства.