В КБР члены террористической ячейки готовили нападения на правоохранителей

В Кабардино-Балкарии задержали восемь участников террористической ячейки. Как сообщили в ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов для завладения оружием.

Члены законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) действовали в Баксанском районе республики. По данным ведомства, задержанные присягнули на верность эмиссару МТО. После нападений они планировали "переход на нелегальное положение".

Главарь и члены террористической ячейки арестованы, возбуждены уголовные дела.