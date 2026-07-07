Депутат Госдумы Нина Останина требует возбудить уголовное дело против ее коллеги Ксении Горячевой

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) требует возбудить уголовное дело в отношении своей коллеги по парламенту – депутата Ксении Горячевой ("Новые люди"), пишет Telegram-канал "Тассовка". Ранее Останина подала иск о защите чести и достоинства к Горячевой. Поводом стала критика Горячевой высказываний коммунистки по поводу законопроекта о домашнем насилии.

Ранее Останина предположила, что в случае принятия закона о домашнем насилии российские мужчины совсем расхотят жениться, опасаясь, что жены будут писать на них доносы. Горячева раскритиковала это высказывание: "Самое страшное слышать такие слова от женщины, которая готова считать безопасность женщин допустимой платой за сохранение статистики браков".

Горячева также указала на результаты опроса россиян, в том числе мужчин: около 90% респондентов поддерживают принятие закона о наказании за домашнее насилие.