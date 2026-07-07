07 Июля 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сделала фото и отправила "добрым дядям": в Екатеринбурге добычей аферистов стали золото и валюта

В Екатеринбурге добычей аферистов стали золото и валюта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, на Среднем Урале участились случаи, когда мошенники целенаправленно втягивают несовершеннолетних в свои преступные схемы.

"Действуя методами психологического давления, злоумышленники манипулируют детьми, заставляя их выполнять инструкции, которые приводят к хищению денег и иных ценностей у собственных родителей. По сути, подростки становятся невольными соучастниками преступлений, даже не осознавая последствий своих действий. Очередной резонансный случай, подтверждающий эту тревожную тенденцию, произошел в Екатеринбурге", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

По его словам, неизвестные позвонили 13-летней девочке на мобильный под видом службы доставки и попросили код из СМС-сообщения – якобы для получения посылки.

"Доверчивый ребенок, не заподозрив опасности, выполнила требование "доброжелателей". Вслед за этим с ней связался лжесотрудник ФСБ, который ошарашил сообщением о несанкционированном доступе к ее учетной записи на портале государственных услуг и к банковским счетам отца. Чтобы решить проблему, необходимо было срочно перейти на общение через видеосвязь", - сообщил Валерий Горелых.

Он также рассказал, что угодив в сети мошенников, подросток целую неделю после первого звонка подвергался так называемой "обработке" под строгим запретом никому об этом не сообщать, иначе будет беда для всей семьи.

"Она сделала фото всех комнат дома и отправила их "добрым дядям", а когда те поняли, что есть чем поживиться, увидев сейф, попросили ключи от жилища. В день, когда вся семья отправилась на велопрогулку, девочка передала злоумышленникам ключи, те беспрепятственно проникли в дом, болгаркой вскрыли металлический ящик и вынесли из него крупную сумму в валюте, а также серьги и кольца супруги. Эмоции ограбленных при помощи собственного ребенка родителей не передать словами. Чтобы подобные ЧП не повторялись, необходимо и в школах, и в семьях без формализма разъяснять детям о том, с кем можно в современных реалиях общаться, а с кем опасно, и подробно разъяснять о возможных последствиях дискуссий с неизвестными. Если бы реальная, а не для галочки, разъяснительная беседа с вышеназванной девочкой в ее доме и в учебном заведении проводилась, то аферисты остались бы без очередной легкой добычи", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, по данному факту органами полиции уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Представитель МВД напомнил, что сотрудники правоохранительных ведомств, банков, порталов Госуслуг и иных государственных организаций никогда не требуют по телефону сообщать коды из СМС, передавать ключи от жилья или выполнять какие-либо указания втайне от родителей.

Теги: мошенники, фото, полиция, Екатеринбург


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