82% родителей считают угрозой интернет-зависимость у детей

Подавляющее большинство родителей (82%) в России рассматривают игровую зависимость у детей как серьезную проблему, требующую внимания со стороны семьи, государства и общества. Такие данные получены в результате опроса, проведенного Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с Центром по борьбе с лудоманией.

Только 12% считают игровую зависимость неизбежным элементом современной жизни, а 2% - что проблема преувеличена. Но большинство родителей воспринимают ее как серьезное психологическое расстройство. Более половины (52%) считают это заболеванием. При этом 30% связывают проблему с недостатком силы воли, а 26% - с ошибками в воспитании. Но 73% уверены, что прежде всего влияет воздействие интернета, цифровой среды и окружения ребенка. Недостаток самоконтроля есть, но на него указали лишь 21%.

Особую тревогу у родителей вызывают механизмы монетизации в современных играх. По мнению 80% родителей, наиболее распространены донаты и внутриигровые покупки. Около 40% также обращают внимание на популярность ставок на спорт и онлайн-казино в сети. Многие семьи уже сталкиваются с признаками потенциально проблемного поведения. Наиболее частые симптомы - раздражительность ребенка при ограничении времени на игры. Четверть родителей признает, что дети тратят на игры деньги.