Добыча полезных ископаемых в Прикамье за год сократилась на 6,6%

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в январе — мае 2026 года составил 93,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Ъ-Прикамье".

Данные приводит Пермьстат в ежегодном докладе регионального социально-экономического положения.

По данным ведомства, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере добычи полезных ископаемых в денежном выражении достиг 280,6 млн руб. Это на 3,8% больше, чем год назад. Показатели мая увеличились за тот же период на 35,3%. Основной прирост достигнут в направлении добычи нефти и природного газа. Так, за период с января по май 2026 года добыто на 3,3% больше горючего природного газа, чем в 2025-м. Фактический объем добычи нефти и газа не раскрывается с 2023 года.